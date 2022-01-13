Политолог Руслан Бизяев поделился своим мнением о переговорах РФ и США в Женеве и оценил, какое влияние этот процесс оказал на ситуацию в ЕС.

Об этом он рассказал в программе «Развилка».

Эксперт отмечает, что из-за ситуации в Казахстане переговоры РФ и США в Женеве немного потерялись в информационном поле. «Судя по официальным заявлениям, пока что стороны делают вид, что они не договорились. Слишком глубокие противоречия», - говорит он.

Тем не менее, рассуждает Руслан Бизяев, о политиках говорят с учетом их действий, а не слов, а потому нужно следить, куда приведет женевский переговорный процесс, что будет уже понятно через 6 месяцев.

В то же время он подчеркивает, что производной от встречи Байдена и Путина как двух представителей разных концепций будет именно ситуация в ЕС. «Переговоры США и России вызвали зубовный скрежет в ЕС», - отмечает политолог. В частности, рассказывает Руслан Бизяев, высокий представитель ЕС по международной политике Боррель немедленно решил приехать на Донбасс, чтобы, по его мнению, поговорить с населением или расспросить его отношение к формуле Штайнмайера.

То есть, объясняет он, так ЕС демонстрирует свое желание остаться в этой игре, ведь он вдруг понял, что у него нет суверенитета как целостной структуры. «Как бы у нас сказали ни слова о Европе без Европы. Но США и Россия в данный момент очень поверхностно относятся к этой инициативе», - подчеркивает Руслан Бизяев.

Как сообщала Politeka, Фищенко заявил, что сейчас уже нет той единственной Европы, которая когда-то была.

Также Politeka писала о том, что Загородний рассказал, чего добивается путинская Россия своими военными угрозами.