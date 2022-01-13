Кушнирук обратил внимание на катастрофическое финансовое положение авиакомпании МАУ, об остановке которой уже говорилось на уровне СНБО.



Государственная авиакомпания UNA, на которую по настоянию президента Владимира Зеленского из бюджета выделено 2,5 млрд грн, создается в интересах олигарха Игоря Коломойского. Об этом заявил экономист Борис Кушнирук, пишет Главком.



"Создание UNA выгодно Коломойскому. Масштабные аферы с авиакомпаниями, можно предполагать, любимое занятие Коломойского. Сначала он обанкротился "Аэросвит" , не погасив долги кредиторам и персоналу на сумму 4,3 млрд. грн. (при курсе 8 грн/долл), при том, что сам Коломойский смог вывести из «Аэросвита» миллиарды гривен, благодаря контролируемому банкротству», – пишет Кушнирук в колонке для издания Liga.net.



Также Кушнирук обратил внимание на катастрофическое финансовое положение авиакомпании олигарха МАУ, об остановке которой уже говорилось на уровне СНБО.



"Следует не забывать о сложном финансовом положении авиакомпании МАУ. Она имеет большую задолженность перед «Украэрорухом», аэропортом «Борисполь». Парламенту пришлось даже принять закон, направленный на то, чтобы МАУ было сложнее избегать уплаты долгов. А следует не забывать, что в стиле господина Коломойского банкротить свои компании, чтобы не платить долги», – подчеркнул эксперт.



По его словам, структуры Коломойского так или иначе станут основными контрагентами будущей государственной авиакомпании. Это касается поставки горючего, обслуживания самолетов и даже их лизинга.



"При этом наш главный неприкасаемый олигарх является монополистом по производству авиакеросина («Укртатнафта») и заправке самолетов топливом в крупнейшем аэропорту страны (Апок «Борисполь»). Именно он будет получать прибыль от заправки самолетов UNA", - подчеркнул Кушнирук.