Вместо экономического роста и увеличения благосостояния украинцев власти предлагают ввести продуктовые карты, что свидетельствует о полном провале экономической политики президента.

Об этом заявил народный депутат Украины Андрей Осадчук, пишет Обозреватель.

"Зеленский, когда шел на выборы, он нам всем рассказывал о благосостоянии, экономическом росте, структурных реформах. Но он не понял, что это все не о популизме, а о том, чтобы люди больше зарабатывали. Это не о продуктовых карточках, потому что бесплатного ничего не бывает", – рассказал нардеп Осадчук.

По его словам, введение продуктовых карт будет означать переложение финансового бремени с малоимущих украинцев на бизнес, и тех, кто работает и платит налоги в государственный бюджет.

"Идея экономического роста - о том, чтобы люди зарабатывали больше. Но, к сожалению, ничего не сделано для того, чтобы люди зарабатывали больше, потому что это тяжело. Потому что нужно структурные реформы, нужно верховенство права, нужно независимые институции – все то, что мы говорим Зеленскому уже третий год, но он не то что не слышит, он просто не понимает этого", – сказал Осадчук.

Напомним, ранее советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко сообщил, что из-за роста цен на продукты питания в Офисе президента рассматривают возможность введения в Украине электронных продуктовых карт для небогатых слоев населения. По подсчетам экспертов, введение продуктовых карт будет стоить бюджету 50 млрд грн.