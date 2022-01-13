В составленный Министерством аграрной политики перечень компаний, которые имеют право на льготный природный газ, попали облгазы олигарха Дмитрия Фирташа, сеть АЗС ОККО и холдинги аграрных олигархов Юрия Косюка и Андрея Веревского.

Соответствующий реестр утвержден приказом Минагрополитики от 5 января, обнародованном на сайте ведомства, пишет РБК-Украина.

Всего в перечень льготником включены около 7000 предприятий.

В частности, в реестр включены газсбыт "Ви-Ди ГАЗ" Дмитрия Фирташа. В приказе Минагрополитики компания проходит как производитель мукомольно-крупяной промышленности.

Также в перечне включен идентификационный код ЕГРПОУ 38863790, который принадлежит газовая компания «Йе Энергия» Дмитрия Фирташа с годовым оборотом 29,7 млрд грн. Но под этим кодом в реестре указана компания «Гоба» как производитель хлебобулочных изделий.

В реестр льготников попали также структуры «Мироновоского хлебопродукта» Юрия Косюка и маслозаводы группы Kernel аграрного олигарха Андрея Веревского з суммарной годовой вырочкой около свыше 100 млрд грн.

Право получать газ по льготной цене получили также предприятия группы OKKO, обеспечивающие одноименную сеть АЗС продуктами питания, в частности хлебобулочными изделиями.

Напомним, 30 декабря Кабмин принял постановление, которым обязал частные компании в Украине продавать до 20% своего газа по льготной цене агрохолдингам и компаниям-производителям хлебопродуктов, молочной продукции и прочего. Позже Минагрополитики обнародовало перечень компаний, которые имеют право на льготный газ. В список из 7000 компаний вошли крупнейшие агрохолдинги страны.

Ассоциация газодобывающих компаний заявила, что решение правительство о частичной экспроприации газа приведет к падению добычи на 1 млрд м3, а европейские трейдеры отреагировали на инициативу реэкспортом газа обратно в Европу.