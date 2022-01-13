Политтехнолог Руслан Бортник провел параллели между последними событиями в Казахстане, где проходят массовые протесты против власти, и ситуацией в Украине, а также указал на отличительные и общие черты между этими государствами.

Об этом он рассказал в программе Руслана Бизяева «Культ личности».

Как рассказывает эксперт, хоть в Казахстане и западные компании, но Китай все равно остается ключевой экономической силой, он в течение 10 лет инвестировал туда 80 млрд долларов. Не считая того, отмечает он, в военном и политическом плане ключевой силой в Казахстане является РФ. «Но эту страну нельзя назвать сателлитом России», - подчеркивает Руслан Бортник.

Он напоминает, что Назарбаев – один из основателей СНГ, ЕАЭС и ОДКБ. Следовательно, убежден политтехнолог, роль Казахстана на постсоветском пространстве значительно больше, чем Украины или Беларуси.

В то же время он отмечает, что не сторонник экстраполяции одних примеров на другие и считает аналогии вообще неполными. Как объясняет Руслан Бортник, каждое государство и общество существуют в свой момент, потому и сегодняшняя Украина – это Украина не 30 лет назад. «Украину сложно сравнивать даже с Украиной, что уж говорить о Казахстане. Политическая культура и движущие силы в Казахстане не те, что в Украине», - уверен эксперт.

В общем, говорит он, новая элита Казахстана ориентируется именно на Запад, а старая – на Россию. В то же время, экономика, добавляет политтехнолог, скорее китайская, а западные партнеры больше влияют в секторе энергетики. «В сфере безопасности и обороны ориентация на Россию, нужно признать, оправдала себя – иначе сейчас в Казахстане был бы уже другой лидер», - рассказывает Руслан Бортник.

Как сообщала Politeka, Бортник рассказал, какой внешнеполитический курс был бы наиболее полезен для сохранения Украины как суверенного государства.

Также Politeka писала о том, что Бизяев заявил, что в казахских протестах сыграли роль и внутренний, и внешний факторы.