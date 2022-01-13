Писательница Лада Лузина поразмыслила над тем, каковы особенности второй недели рождественских праздников и можно ли выделить различия между ними в это время.

Об этом она рассказала в программе «Суть событий» с журналисткой Любовью Завальнюк.

Как рассказывает гостья программы, Рождество является единым циклом, который складывается с 12 дней от Рождества и до Крещения. «Все это как сериал, где практически на каждый день прописаны свои ритуалы», - подчеркивает она.

По словам Лады Лузины, первая неделя в период от Рождества до Василия и Маланки – святая, а от Василия до Крещения – уже страшная. В частности, признается писательница, для нее праздник Маланки и Василия скорее является открытием последних лет. «Ведь это не старый Новый год, а прежде всего это украинский Новый год. Потому что все наши традиции и ритуалы, которые мы знаем как новогодние, привязаны конкретно к Василю и Маланки, то есть с 13 на 14 января», - объясняет гостья программы.

Попутно она ссылается на результаты исследований этнографов и отмечает, что Василий и Маланка заняли свое место среди наших древних богов. К тому же, добавляет Лада Лузина, речь идет о времени, когда они были Богами богатства, именно отсюда и название Щедрый вечер, поэтому важно накрывать щедрый стол, богатый, и обязательно с непостными блюдами. Как объясняет писательница, этот вечер посвящен богатству, а потому необходимо как можно больше блюд приготовить и чем больше их будет на столе в 13 на 14 января, тем больше прибыли следует ожидать в следующем году.

Как добавляет гостья программы, можно и деньги рассыпать на стол для большей уверенности, а также рожь, которой засевают, потому что это символизирует прибыль, которая должна прийти в следующем году. «И считалось, что в этот день не должно быть ни одной пустой посудины в вашем доме, в каждую посудину хозяйка должна была бросить хоть по одному зернышку жита, чтобы всюду прибыло и ничего пустого не было. Если девушка хотела выйти замуж, то ей щедровальщики должны были бросить жито за пазуху», -рассказывает Лада Лузина.

К тому же, добавляет она, такую ​​же функцию выполняет Маланка с козой, которые ходят между домами. «Но самое главное на Василя и Маланки – это коза, ведь считалось, что где коза ходит, там жито и родит», - говорит гостя программы.

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