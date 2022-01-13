Журналистка Любовь Рыбалко рассказала к чему может привести критическая ситуация в хлебопроизводящей отрасли и сфере химической промышленности, которые потерпают от высоких цен на газ.

Об этом она рассказала на канале «Акценты».

Любовь Рыбалко объяснила, что украинские хлебопроизводители заявляют о невозможности работать в условиях чрезвычайно высоких тарифов и предупреждают о закрытии предприятий и перебоях с поставками хлеба. По ее словам, себестоимость производства хлеба выросла на 40-50%.

«Помимо потери большого количества рабочих мест, социального напряжения, снижения покупательской способности, закрытие хлебопекарных предприятий также приведет к тому, что бюджетные учреждения – школы, больницы, детские сады, воинские части останутся без поставок хлеба, а местные бюджеты в кризисное время – а без подоходного налога от предприятий хлебной отрасли», - рассказала Любовь Рыбалко.

По ее словам, представители хлебопекарной отрасли уже обратились к президенту, сообщая, что предприятия сегодня терпят высокие убытки и могут в ближайшее время остановиться, если правительство не найдет возможности компенсировать цену на газ. Любовь Рыбалко добавила, что одной из наиболее пострадавших оказалась также химическая промышленность, в частности производство минеральных удобрений. Для него, отметила она, газ не является энергоносителем, а сырьем, и составляет около 80% себестоимости конечного продукта.

Журналистка рассказала, что из-за этого стремительно дорожают минеральные удобрения. Любовь Рыбалко подчеркнула, что, поскольку сельское хозяйство является одним из локомотивов украинской экономики, значительное удорожание удобрений может вызвать длительную цепную реакцию с тяжелыми последствиями для государства.

«При нынешней цене на газ заводы не в состоянии производить хлеб и продавать по установленным ценам. Таким образом, тарифы убивают бизнес в Украине и скоро нам нечего будет есть. А цены будут заоблачными. Потому что производители вынуждены поднимать цены. А где взять денег? Каких продуктов мы лишимся далее - неизвестно, но хлеб, пожалуй - это самый знаковый фактор», - считает Любовь Рыбалко.

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