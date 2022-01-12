Предлагая ввести продуктовые карточки для украинцев, власть выносит себе приговор, ведь Украина - лидер по производству продовольствия.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление политического комментатора Дмитрия Спивака.

"Мы одни из первых в мире - это статистика. Пшеница - в ТОП-10 мы входим, подсолнечное масло - мы в ТОП-3 входим, ячмень, соя и т.д. У нас в ТОПе все, мы были житницей Европы. Подсолнечное масло - это самый большой экспорт в страны ЕС. И сегодня нам говорят, что проблемы и надо что-то делать с карточками", - рассказал Спивак.



При этом власть предлагает ввести продуктовые карточки для малоимущих населения с получением их через мобильное приложение "Дія", которое могут установить только обладатели смартфонов. По мнению эксперта, инициатива власти является абсурдной, поскольку малообеспеченные люди не могут позволить себе купить смартфон.



"Кому нужно помочь на уровне даже продуктов питания? В большей степени пожилым людям, очень пожилым людям. Где-то в селах, в районных центрах и т.д. Поэтому вторая их гениальная часть этого кубика-рубика состоит в том, что эти карточки и эту помощь можно получить через вот эту знаменитую "Дію". Т.е. если вы, господа и дамы, в селе не имеете приличного смартфона, то хрен вы получите эту карточку помощи и т.д. Это абсолютно отвратительная история. Мне кажется, что это и есть приговор. Сама себе власть делает приговор", - подытожил Спивак.