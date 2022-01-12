Народный депутат Олег Семинский обвинил Николая Рудьковского и телеканал НАШ в заказной кампании.

Об этом народный депутат рассказал на своей странице в Facebook, передает издание Апостроф.

"В эфире продвигают ложные заявления, цель которых - создать вокруг моего имени негативный информационный фон. Не ожидал, что телеканал, гостем которого я часто бываю, будет выполнять подобный политический заказ. Тем более в интересах подозреваемого по тяжким уголовным делам Рудьковского. Напомню, что он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.27 ч.3 ст.146 ("Незаконное лишение свободы или похищение человека"), ч. 3 ст. 27 ч. 2. ст. .3 статьи 27 ч.4 статьи 189 ("Требование") Уголовного кодекса Украины", - резюмировал член парламента.

Также Семинский добавил, что готов прийти в студию телеканала и с фактами опровергнуть все обвинения в свой адрес.

"Не надо же говорить, что все от гостевых редакторов до тех же журналистов знают мой личный номер телефона? Не мне вас учить, но всем известно, что согласно всем стандартам вы должны дать возможность высказаться и мне, если уж в таком контексте вспоминаете моя фамилия. Верю, что это просто недоразумение. Поэтому буду ждать приглашения к вам в студию. Уверяю, что с легкостью благодаря реальным фактам опровергнуть все сказанное в мой адрес", - заверил он.