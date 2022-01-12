Из-за массового экспорта агрохолдингами аграрной продукции, цены на нее в Украине значительно выросли.

Об этом заявил политический комментатор Дмитрий Спивак, пишет УНИАН.

"Все вывозится из страны. 2021 год - ячмень, пшеница и кукуруза вывезены на 15, 5 млрд. долл. Это ровно на треть больше, чем в 2020 году. Подсолнечного масла вывезли на 7 млрд. долл. Это просто астрономические цифры", - рассказал Спивак.

По его словам, крупные агрохолдинги пытаются заработать на росте мировых цен на продовольствие и вывозят продукцию в значительных объемах. Что в свою очередь спровоцировало резкий рост цен на продукты питания внутри страны.

"Вот вы 90% урожая вывезли, а людей как кормить? Ну заработали громадные деньги 20 компаний, а дальше что? Сегодня в магазине наше с вами родное подсолнечное масло стоит как итальянское примерно", - сказал Спивак.

Он подчеркнул: агрохолдинги заработали на экспорте, а расплачиваться за это будут обычные украинцы, покупающие продукты питания украинского производства по европейским ценам.

"Алчность агрохолдингов, которые все это вывозят, бюджет не наполняют, там абсолютные копейки, поэтому бедные платят богатым, чтобы богатые стали еще богаче. Ну и еще одна причина – это так называемые заградительные пошлины. На сахар – 50%, на подсолнечное масло – 30%. Поэтому эти два значимых продукта входят в тройку лидеров по подорожанию.

Убивается одновременно конкуренция, импорт не выгоден, наши все вывозят на экспорт, остается мало продуктов поэтому цены взвинчиваются", - объяснил Спивак.

Напомним, ранее советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко сообщил, что из-за роста цен на продукты питания, вызванного увеличением цены на газ, в Офисе президента рассматривают возможность введения в Украине электронных продуктовых карточек для малоимущих слоев населения.

По подсчетам экспертов, введение продуктовых карточек обойдется бюджету в 50 млрд грн.