Политический аналитик Руслан Бизяев высказал своё мнение по поводу того, какие силы и тенденции стоят за массовыми акциями протеста в Казахстане, и были ли эти акции намеренно кем-то организованы.

Комментарий эксперта прозвучал в программе «Прогноз» на канале «Знай 24».

«В казахских протестах сыграли роль и внутренний, и внешний факторы. Внутренний фактор – это противостояние Токаева и Назарбаева с его окружением. Люди Назарбаева занимали ключевые посты в структуре власти Казахстана, в том числе и в силовых ведомствах. Никакой Майдан в Казахстане был бы невозможен, если бы его не прохлопал Комитет национальной безопасности. Кстати, в 2013-2014 годах подобная ситуация была и у нас. Чтобы подготовить людей для уличных боёв, нужно и время, и соответствующее прикрытие», - считает Руслан Бизяев.

По его мнению, решающую роль сыграл тот момент, когда Токаев понял, что он не хочет быть опереточным «президентом» при реальном президенте Назарбаеве.

«Это – внутренний фактор. А внешний состоит в том, что в Казахстане идёт противостояние России и Китая. Назарбаев очень плотно работал с Британией, а одним из его лоббистов на Западе был бывший премьер-министр этой державы Тони Блэр. При Назарбаеве в страну зашёл западный капитал. Полыхнуло в стране именно тогда, когда сошлись эти два фактора: внешний и внутренний», - говорит Руслан Бизяев.

Как сообщает Politeka, ранее политолог Максим Яли назвал основные причинны массовых протестов в Казахстане.

Также Politeka сообщала, что этот вопрос прокомментировал военный эксперт Александр Мусиенко.