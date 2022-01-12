Об этом сообщается на странице Ganza Film в Фейсбуке, передает Укринформ.
Это историческая драма о немку Магду Хоманн, которая влюбилась в украинского солдата времен Первой мировой войны и приехала с ним в Украину,
В основе ленты - повесть украинца Сергея Сай-Боднара и немца Петера Хоманн «Любовь и муки Магды Хоманн», сюжетная линия которой разворачивается параллельно в нескольких периодах и охватывает века европейской истории. На примере судьбы немецкой девушки Магды Хоманн, которая из-за любви испытала горя, лишений и оказалась в лагерях ГУЛАГа, показано, как мировые войны ломают человеческие жизни.
В главных ролях снялись Дарья Творонович, Роман Покровский, Юрий Высоцкий, Олег Москаленко.
Фильм создан кинокомпаниями Master Production и Ganza Film, ранее получил премии за лучшую режиссерскую и операторскую работу на Киевском международном фестивале "Кинолетопись", завоевывал главный приз индийского кинофестиваля Golden Eagle Film Festival.
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Фильм снят при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино. Премьера ожидается осенью 2022 года.