Политолог-международник Максим Яли заявил, что массовые вооруженные беспорядки в Казахстане начались из-за политического противостояния между Назарбаевым и Токаевым.

Об этом он рассказал в программе «Контрольный удар с Максимом Яли».

По словам эксперта, одной из ключевых причин массовых вооруженных беспорядков в Казахстане, которые первоначально были просто мирными протестами, является именно политическая конкуренция между кланами Токаева и Назарбаева, то есть борьба за власть.

Максим Яли напоминает, что этот конфликт достигает еще в 2019 года, когда Токаев стал президентом. Как отмечает политолог, ему действительно удалось быстро выполнить все экономические требования протестующих. «Снизил цены на газ, с которых все и началось, а также ввел мораторий на повышение цен на коммунальные услуги на полгода», - рассказывает он. Итак, говорит эксперт, действия Токаева были решительными, быстрыми и практически безошибочными. Далее, рассказывает он, Токаев за один день убрал Назарбаева с поста председателя совета национальной безопасности, а также его родственников с главных мест в этой области.

Этим всем, подчеркивает Максим Яли, президенту удалось удовлетворить уже политические интересы протестующих, ведь они хотели, чтобы Назарбаева и весь его клан отстранили от власти. К тому же, добавляет политолог, так Токаеву удалось укрепить и свои позиции у власти. Дальше, говорит он, родственники Назарбаева поняли план Токаева: он хотел не только отстранить их от власти, но и перераспределить их экономические активы.

Поэтому, рассказывает политолог, они решили идти в контрнаступление: «И задействовали собственные силовые ресурсы в виде так называемых «титушек» - отрядов из молодых людей со спортивным и боевым опытом, в том числе из сопредельных стран, которые за вознаграждение и возможность помародерствовать предоставляют собственные услуги в разных странах». Максим Яли предполагает, что причиной столь стремительного развития событий является тот факт, что правоохранительные органы саботировали приказы Токаева, 5 января еще нельзя было четко сказать, останется ли он у власти.

Как отмечает эксперт, главной точкой протестов стали Алматы, бывшая столица Казахстана. Он рассказывает, что 20 тысяч международных террористов атаковали город и сразу перешли к мародерству и ограблению, кроме того, присоединились к вооруженному противостоянию с правоохранителями.

Как сообщала Politeka, Яли заявил, что уже можно с уверенностью утверждать, что Токаев выстоял.

Также Politeka писала, что Яли назвал основные причины протестов в Казахстане.