Лидер Национального корпуса Андрей Билецкий напомнил, что 12 января - День украинского политзаключенного.

Об этом он написал в своем блоге.

Политзаключенные сыграли особую роль в истории независимости Украины. Анатолий Лупинис, Степан Хмара, Левко Лукьяненко, Вячеслав Чорновил и другие - это те, кто в самые тяжелые времена вытащил на себе украинскую идею, поставил ценности и будущее нации выше собственных интересов.

Вызволить политзаключенных-было одно из требований Революции Достоинства. Эти люди впоследствии стали основой добровольческого движения во время борьбы за суверенитет Украины в войне с Россией. И многие из них продолжают защищать страну.

Сегодня, когда политзаключенным может стать даже ветеран или патриот Украины, а "отцов нации" пытаются лепить из клоунов, аферистов и барыг, важно помнить реальных титанов украинской идеи.