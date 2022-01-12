Журналист и телеведущий Дмитрий Гнап рассказал о том, каким образом в Украине человека могут незаконно уволить с работы, и как ему следует действовать в этом случае.

Свой комментарий он дал в программе «Разговор с Анатолием Якименко».

«На основе распоряжения Минздрава человека могут выставить на улицу и размагнитить ему пропуск. Однако если человек получил письменный приказ об увольнении, то он может обжаловать его в суде. И статистика такая: сейчас в 90 процентах случаев суды отменяют приказы об увольнении. А формализованных увольнений всё-таки больше, чем произвольных. Но если человека просто выгоняют на улицу, то это делается именно для того, чтобы он не мог оспорить своё увольнение в суде, ведь суд не станет рассматривать дело без письменного приказа. Поэтому иногда людям приходится буквально выбивать такие приказы. Впрочем, распоряжение ведомства допускает и другую возможность: формально не увольнять человека, но отстранить его от работы. Это решение можно в течение месяца тоже оспорить в судебном порядке», - говорит Дмитрий Гнап.

Но, по его словам, такие вопросы решаются не в районном, а в окружном суде, а там действовать намного труднее.

«При отстранении от работы его срок не оговаривается. А человек при этом остаётся без средств к существованию», - рассказывает Дмитрий Гнап.

Как сообщает Politeka, ранее Нацполиция опровергла информацию о массовом увольнении её сотрудников.

Также Politeka сообщала о массовом уходе врачей из украинских больниц.



