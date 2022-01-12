Политтехнолог Дмитрий Фищенко поразмышлял над тем, грозит ли в сегодняшней ситуации чем-то путинская Россия Украине и какие на то есть причины.
Об этом он рассказал в программе «Мотив Путника».
По мнению политтехнолога, военная мощь России переоценена. «Какое новое вооружение появилось в России за последние 30 лет?», - спрашивает он. По словам Дмитрия Фищенко, РФ имеет определенное современное оружие, но оно секретно и о нем никто не знает.
По его мнению, боевые качества российских танков значительно ниже украинских, у самой России есть разве что ракета «Булава», а это 8 штатных на 10 запусков, две же ракеты разрываются там, где запущены. «А на практике весь российский военный флот может более-менее на равных противостоять одному американскому авианосцу», - утверждает Дмитрий Фищенко.
Попутно эксперт спрашивает, почему это в 2014 году экспансия Путина остановилась на Крыме и половине двух украинских областей. «Ведь Россия съедает все, что может съесть», - иронизирует он. К тому же, вспоминает гость программы, тогда Россия продемонстрировала, на что способен ее авианосец «Адмирал Кузнецов».
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Следовательно Дмитрий Фищенко рассуждает над тем, на чем вообще держится могущество РФ. «Только на том, что мальчик еще не крикнул: «А король-то голый!». Я думаю, этим мальчиком будет Украина», - убежден эксперт.
Как сообщала Politeka, Фищенко заявил, что сейчас уже нет той единой Европы, которая когда-то была.
Также Politeka писала о том, что Костенко объяснил, почему развертывание полномасштабной войны России против Украины маловероятно.