Политтехнолог Дмитрий Фищенко поразмышлял над тем, грозит ли в сегодняшней ситуации чем-то путинская Россия Украине и какие на то есть причины.

Об этом он рассказал в программе «Мотив Путника».

По мнению политтехнолога, военная мощь России переоценена. «Какое новое вооружение появилось в России за последние 30 лет?», - спрашивает он. По словам Дмитрия Фищенко, РФ имеет определенное современное оружие, но оно секретно и о нем никто не знает.

По его мнению, боевые качества российских танков значительно ниже украинских, у самой России есть разве что ракета «Булава», а это 8 штатных на 10 запусков, две же ракеты разрываются там, где запущены. «А на практике весь российский военный флот может более-менее на равных противостоять одному американскому авианосцу», - утверждает Дмитрий Фищенко.

Попутно эксперт спрашивает, почему это в 2014 году экспансия Путина остановилась на Крыме и половине двух украинских областей. «Ведь Россия съедает все, что может съесть», - иронизирует он. К тому же, вспоминает гость программы, тогда Россия продемонстрировала, на что способен ее авианосец «Адмирал Кузнецов».

Следовательно Дмитрий Фищенко рассуждает над тем, на чем вообще держится могущество РФ. «Только на том, что мальчик еще не крикнул: «А король-то голый!». Я думаю, этим мальчиком будет Украина», - убежден эксперт.

Как сообщала Politeka, Фищенко заявил, что сейчас уже нет той единой Европы, которая когда-то была.

Также Politeka писала о том, что Костенко объяснил, почему развертывание полномасштабной войны России против Украины маловероятно.



