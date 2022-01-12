Политолог-международник Максим Яли рассказал о клановой борьбе за власть в Казахстане, которая стала главной причиной массовых беспорядков и в которой, по его мнению, уже есть победитель.
Об этом он рассказал в программе «Контрольный удар с Максимом Яли».
Максим Яли назвал клановую борьбу Назарбаева и Токаева главной причиной того, что мирные протесты стремительно выросли в массовые беспорядки с применением оружия. По его словам, расчет представителей клана Назарбаева был на то, что Токаеву просто не хватит людских ресурсов на подавление протестов. Максим Яли добавил, что, с точки зрения сохранения власти, Токаев принял единственно верное решение и обратился в ОДКБ за оказанием помощи в подавлении мятежа. По его словам, на тот момент это уже была действительно попытка госпереворота и отстранения его от власти.
«Парадоксальность и символичность ситуации заключалось в том, что формально запрос Токаева на помощь со стороны стран ОДКБ формально удовлетворил глава Армении Никол Пашинян, который сам пришел к власти на волне массовых протестов, которые имели схожие социально-экономические и политические причины», - говорит Максим Яли.
Политолог отметил, что контингент миротворцев всего в 3000 человек был в большей мере психологическим фактором: они не участвовали в подавлении протестов, а лишь охраняли стратегические объекты, чем позволили освободить необходимы ресурсы Токаеву в правоохранительных органах для подавления мятежа.
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«На данный момент уже можно с полной уверенностью утверждать, что Токаев выстоял. И во время своего выступления в парламенте даже успел заявить о выводе миротворцев ОДКБ с территории Казахстана в течение ближайших 10 дней», - рассказал Максим Яли.
Он добавил, что формальным основанием для привлечения контингента ОДКБ стала атака сил международного терроризма.
«Но все же в основном это были граждане Казахстана, и в целом это была межклановая борьба за власть. В которой победу одержал Токаев», - заявил Максим Яли.
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