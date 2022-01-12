Политтехнолог Дмитрий Фищенко прокомментировал положение, в котором оказалась Украина, которая попала под удар путинской России при довольно робкой поддержке Запада.

Его слова прозвучали в программе «Мотив Подорожнего».

«Дело в том, что в мировой политике действуют две концепции. Американцы не могут отдать геополитический труп России Китаю. А Европа хочет скормить Россию Китаю, и тем самым отсрочить какие-то реальные действия. Но сейчас уже нет той единой Европы, которая когда-то была. Возможно, она когда-то будет, причём от Лиссабона до Дальнего Востока России, но сейчас это не так. Британия уже рассталась с континентом, зато сейчас строит союз с США и младоевропейцами – то есть нашими бывшими соседями по социалистическому лагерю. Они не верят России, но, извините, не верят и в либеральные ценности», - говорит Дмитрий Фищенко.

В этот список, по его мнению, входят и Польша, и балтийские государства, и Румыния, и Венгрия, и даже Чехия.

«В российской зоне влияния в Европе остаётся разве что Сербия. Но всем этим государствам старая Европа рано или поздно скажет: извините, мы никому ничего не должны. Франция и Германия поведут собственную игру, а США сконцентрируются на собственных целях», - считает Дмитрий Фищенко.

Как сообщает Politeka, ранее общественный активист Сергей Костенко заявил, что никто не вправе давать украинцам указания в их стране.

Также Politeka сообщала, что, по мнению политического аналитика Руслана Бизяева, проблему Донбасса нельзя решить чисто военным путём.



