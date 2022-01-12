Экстрасенс и знаток оккультных наук Руслан Атаманов рассказал о происхождении церковного праздника Крещения – 19 января, его корнях, традициях и современном значении этого дня.

Его слова прозвучали в программе «Прогноз».

«Как известно, после крещения Иисус Христос начал проповедническую деятельность. До сих пор главные традиции этого праздника связаны с водой. Ко дню Крещения на реке или озере заранее вырубается крестообразная прорубь, так называемая «иордань». С наступлением полуночи священники освящают воду в проруби, и верующие совершают в ней омовение. Такое купание – символическое очищение от грехов, так сказать, духовное перерождение. А вода несёт в себе информацию обо всей нашей планетарной системе, и каждая клетка человеческого организма воспринимает её», - говорит Руслан Атаманов.

Он напомнил, что человек на 80 процентов состоит из воды и, по словам экстрасенса, представляет собой программируемую систему.

«Общение и другие факторы изменяют человека даже на клеточном уровне, меняется биохимический состав воды в организме. Программа, которая вкладывается в воду, может принести как пользу, так и вред», - полагает Руслан Атаманов.

Как сообщает Politeka, ранее экстрасенс Розалия Романова рассказала о благоприятных и неблагоприятных днях растущей Луны.

Также Politeka сообщала, что она указала на завершение коридора затмений.



