Медицинский эксперт Анатолий Якименко поразмышлял, как в новом 2022 году изменится ситуация с системой здравоохранения Украины и какие на это будут причины.

Об этом он рассказал в своем видеоблоге на сервисе YouTube.

Как рассказывает эксперт, инициатива Радуцкого и Ляшко осталась незамеченной, а она касалась введения фармацевтического страхования, то есть финансового обеспечения медикаментозного лечения. «Гражданам предлагают принять добровольное участие в фармацевтическом страховании – платить в месяц 120 гривен, чтобы при наступлении страхового случая получить 20 тысяч гривен», – рассказывает он.

По мнению Анатолия Якименко, схема достаточно очевидна. В частности, говорит он, каждый человек может самостоятельно собирать средства себе на лекарства. Но здесь, подчеркивает эксперт, у нее нет возможности резервировать деньги для покупки лекарств, которые нужны в определенном случае. «Зато огромные деньги тратятся на ненужные медикаменты и так называемые «фуфломицины», - возмущается он.

В целом же, отмечает Анатолий Якименко, в нынешнем году сводный бюджет системы здравоохранения вырос на 45 млрд грн, что является рекордной суммой. «Теперь он составляет около 200 миллиардов гривен», - подчеркивает он. Тем не менее, отмечает эксперт, пациенты в таком случае рассчитывают на уменьшение неформальных платежей, а медики – на финансовое благополучие и хорошие перспективы.

Как сообщала Politeka, Якименко объяснил разногласия в размере заработной платы медицинских работников.

Также Politeka писала о том, что Якименко объяснил, в чем ошибочность представления о финансировании медицинской отрасли.