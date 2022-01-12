Украинская певица Настя Каменских относится к категории звезд, которым невероятно идет анималистический принт. В этом убеждена ее многомиллионная армия поклонников, а сама артистка периодически радует фанатов яркими образами.
Об этом сообщает Hyser.
Так, в одной из новых публикаций в социальной сети Instagram знаменитость похвасталась эффектным нарядом, и не упустила возможности взбудоражить фантазию мужской части своей аудитории.
Настя Каменских предстала в оригинальном купальнике и дополнила look штанами широкого кроя и стильным головным убором.
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Однако далеко не всем пришелся по душе наряд супруги Потапа и в ее адрес "полетели" многочисленные критические замечания по поводу чересчур высоко натянутых трусов…
Нашлись среди комментаторов и те, кто поинтересовался присутствием некого "Остапа" в ее жизни:
Снимки, вызвавшие такую бурную реакцию фанатов, Настя Каменских сделала в Мексике, где наслаждается отдыхом вместе с мужем. К слову, Настя Каменских обожает эту страну и именно там в прошлом году снимала свое шоу "Девочки рулят".
"Мексика для меня – это о душевном исцелении, наполнении и очищении души и тела, о большом шаге к освобождению – от страхов, предрассудков, комплексов, боли. Об осознании красоты и ценности жизни", - писала она ранее в своем аккаунте.