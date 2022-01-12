Политтехнолог Юрий Подорожний объяснил, в чем состоят сложности политической системы и функции, выполнение которых обеспечивает функционирование общества.

Об этом он рассказал в программе «Антишпора от Путника».

Как объясняет эксперт, элементы политической системы взаимодействуют между собой и вместе формируют политическую цельность. «Политическая система взаимодействует с внешней средой – обществом, стремится обеспечить стабильность и развитие этой среды», - утверждает он. А через функции политической системы, рассказывает Юрий Подорожний, проявляется и специфика функционирования этого общества.

Далее он разъясняет суть неких функций политической системы. «Дистрибутивная функция предполагает распределение по системе материальных благ, социальных статусов и привилегий институтам, группам и индивидам», - отмечает политтехнолог. Сутью регулятивной функции, говорит он, является координация поведения сообществ, групп и индивидов благодаря введению правовых и политических норм, а судебная и исполнительная власть обеспечивают их соблюдение.

Интеграционная функция, рассказывает Юрий Подорожний, это выработка политического курса страны и определение ключевых задач и целей общественного развития. «Функция реагирования отражается в способности системы воспринимать поступающие импульсы из внешней среды», - отмечает он.

Также эксперт называет другие функции политической системы: легитимизация, политическая социализация, артикуляция интересов, агрегирование интересов, политическая коммуникация, стабилизация. «Главным для функциональности системы есть обеспечение состояния динамического равновесия путем адекватной переработки импульсов», - подчеркивает политтехнолог.

Как сообщала Politeka, Подорожний предупредил, что референдумы, если они проводятся демократически, содержат угрозу ошибки общества.

Также Politeka писала о том, что Подорожний рассказал о типах политических систем и их особенностях.