"Тот факт, что государство на столько внимания уделяет авиации, мы наверняка рассматриваем как позитив», – дыхнет.

Об этом пишет Главком.



Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" олигарха Игоря Коломойского считает положительным фактором возникновение на рынке государственной авиакомпании ЮНА.



Об этом сообщает агентство «Интерфакс-Украина» со ссылкой на слова главы авиакомпании Евгений Дыхне.



«Возможно, во время работы госавиакомпании государство больше познакомится с условиями, в которых работают украинские авиакомпании... как акционер. Знаете, своя рубашка всегда ближе к телу - соответственно рынок будет иметь больший доступ к решениям, которые нужны авиации», – заявил СЕО авиакомпании Евгений Дыхне в интервью агентству «Интерфакс-Украина».



Он также отметил, что сейчас трудно оценивать потенциальную конкуренцию с компанией, которой пока нет. В то же время, МАУ, по словам СЕО компании, очень хорошо подготовлена к конкуренции на авиарынке.



"Не знаю, как будет складываться судьба новой авиакомпании... Но тот факт, что государство на сегодня столько внимания уделяет авиации, мы наверняка рассматриваем как позитив», – отметил Дыхне.



Как сообщалось, в декабре 2021 года национальный авиаперевозчик АО «Украинские национальные авиалинии» (УНА, ЮННА) зарегистрировал в Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку дебютный выпуск акций на 500 млн грн номиналом по 10 грн.



Предполагается, что владельцем пакета станет Министерство инфраструктуры.



С идеей национальной авиакомпании ЮНА выступил президент Украины Владимир Зеленский.



МАУ Игоря Коломойского является практически монопольным авиаперевозчиком внутри Украины и по основным иностранным направлениям. Долг компании перед государственными структурами составляет несколько миллиардов гривен.



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