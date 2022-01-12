Журналистка Виктория Панченко рассказала, какой размер выплат будут получать украинцы, которым разрешили досрочный выход на пенсию, а также рассказала об условиях назначения этой пенсии.

Об этом она рассказала на канале « Знай 24».

Виктория Панченко сообщила, что в связи с закрытием предприятий и сокращении штата в условиях пандемии некоторым категориям украинцев разрешили досрочный выход на пенсию. По ее словам, на это имеют право те, кого уволили из-за вынужденного сокращения штата, а также в связи с ликвидацией, реорганизацией и перепрофилированием предприятия.

«Поговорим об условиях, которые должны быть выполнены для назначения пенсии. Во-первых, с момента увольнения до пенсионного возраста должно оставаться не больше полутора лет. То есть человеку должно быть не меньше, чем 58 с половиной лет. Во-вторых, необходим полный стаж, иначе будет не пенсия, а соцпомощь», - рассказала Виктория Панченко.

Журналистка отметила, что уволенный работник должен зарегистрироваться в Службе занятости населения в течении 7-ми дней после увольнения, и, если ему не подберут подходящую работу, он получит право выхода на досрочную пенсию. Она объяснила, что о том, что человек не подходит, должен заявить работодатель, а не сам работник.

«Следующим шагом должно стать обращение в Пенсионный фонд для назначения выплат. К заявлению нужно добавлять ходатайство о досрочном выходе на пенсию. То есть документ, который свидетельствует о том, что человек выполнил все положенные условия. Все эти процедуры, кстати, существенно отличаются от выхода на пенсию в 60 лет. Обычно в этом случае все документы собираются автоматически», - отметила Виктория Панченко.

Она сообщила, что сумма выплаты, которую будут получать люди, вышедшие на досрочную пенсию, остается неизменным – платить будут столько же, сколько и с 60-ти лет.

«Исходя из всего этого можно сделать вывод: всё не так легко, как казалось, придётся повозиться. Тем не менее, выйти на пенсию раньше можно. Безусловно при условии, если человек был уволен принудительно. Как бы там ни было, это повод похвалить правительство», - считает Виктория Панченко.

Как сообщала Politeka, Панченко рассказала о главных пугающих проблемах украинской экономики .