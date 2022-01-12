Лидер Национального Корпуса Андрей Билецкий объяснил, что именно Украина должна стать инициатором союза государств Восточной Европы, цель которого – сдержать российскую агрессию.
Об этом он рассказал в своем блоге.
По мнению Андрея Билецкого, сейчас единственная альтернатива для Украины – это Интермариум (концепция партнерского блока государств от Балтийского до Черного и Адриатического морей, - ред.) и развивать свои международные отношения нужно именно в этом направлении для создания союза стран Восточной Европы. «Что позволит эффективно сдерживать гибридную агрессию России», - подчеркивает он.
Как сообщается в публикации, агрессия со стороны РФ и шантаж НАТО вынуждает к подобным объединениям и государства Тюркского совета. Лидер Нацкорпуса объясняет, что это международная организация тюркоязычных государств, главный офис которой находится в Стамбуле. «Таким образом, РФ подталкивает объединяться тюркские народы вокруг Турции, которая не претендует на их территории или суверенитет», - говорит он.
Андрей Билецкий рассказывает, что соответствующее заявление о необходимости формирования объединения вооруженных сил сделал и Юджель Карауз, экс-аташе Турции в Азербайджане: «Если мы опоздаем с этим шагом, то произошедшее в Казахстане может произойти в любых других братских республиках».
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Как сообщала Politeka, Билецкий прокомментировал американо-российские отношения после переговоров.
Также Politeka писала, что Билецкий рассказал о готовности украинцев присоединиться к терробороне.