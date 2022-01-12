Астролог Влад Росс рассказал, какой период особенно опасен для украинцев в 2022 году и является самым вероятным для начала полномасштабной войны с Россией.
Об этом он рассказал на своем YouTube-канале.
Влад Росс отметил, что в марте планеты сойдутся в одном секторе – это явление называется парадом планет. По его словам, в этот период могут происходить самые ужасные события: войны, падения комет, метеоритов и прочее. Астролог подчеркнул, что это время очень опасно и могут возникать действительно очень сложные ситуации.
«Путин именно в марте-апреле может вероломно, гибридно напасть на нашу страну. В это время, возможно, он захочет вернуть административные границы Донецкой и Луганской областей, в это время он может даже и пойти с Крыма. Это очень сложный период. Широкомасштабную войну Путин, скорее всего, начнет, у него такой план однозначно присутствует», - заявил Влад Росс.
По его мнению, это может быть вторая половина мая или июнь. Астролог объяснил, что во второй половине мая Марс и Юпитер войдут в знак войны – Овен. Влад Росс отметил, что, если еще что-то можно решить без войны закулисными интригами, переговорами с Байденом, это необходимо сделать до мая, когда Юпитер находится в Рыбах. Он объяснил, что Рыбы – это знак потаённых договорённостей.
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«Дай Бог, чтобы они договорились до мая. Если Байден не договорится с Путиным до мая, то там может развернуться очень масштабная, широкоформатная война, о которой было уже написано в Bloomberg», - считает Влад Росс.
Как сообщала Politeka, астролог Росс рассказал, что с северными областями Казахстана может быть то же самое, что и с Украиной.
Также Politeka сообщала, что Росс назвал условие установления в России тотальной диктатуры.