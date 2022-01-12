Журналистка Екатерина Котенкова объяснила, на какие нововведения и в каких сферах следует рассчитывать Украине и украинцам в новом 2022 году.

Об этом она рассказала в программе «Суть событий» для канала Знай.ua.

Как рассказывает журналистка, в 2022 году власти проведут много нововведений для украинцев. «Поднимут пенсии и поднимут тарифы, только вот пенсии поднимут на копейки, а вот тарифы вырастут существенно. Минималку повысят всего на 200 гривен», - подчеркивает она. По словам Екатерины Котенковой, из-за этого повышение минимальной зарплаты придется изменить размеры выплат и для ФОПов: ставка начисления единого социального взноса – 22%, с января его минимальный размер будет составлять 1 430 грн.

Кроме того, отмечает она, значительно повысятся цены на продукты и штрафы, и гражданам придется тяжело. В частности, говорит Екатерина Котенкова, это касается водителей, будеточередной техосмотр и не все его пройдут. Она рассказывает, что украинцы должны будут привязать Sim-карты к паспортным данным.

Прожиточный минимум, рассказывает журналистка, планируется повысить в 2022 году три раза: в январе, летом и уже в конце года. В этом году, добавляет она, эта выплата будет равна сумме 2 481 грн. «В этом году и стипендия для украинских студентов. Для тех, кто учится в вузе, она будет составлять 2 тысячи гривен. Повышенная – на 550 гривен больше», - сообщает Екатерина Котенкова.

Как сообщала Politeka, Котенкова заявила, что тарифы на электроэнергию вырастут после окончания отопительного сезона.

Также Politeka писала о том, что Котенкова сообщила, что рост тарифов ЖКХ только за последний год – 32,5%.