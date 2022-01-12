Политолог Михаил Чаплыга предупредил, что в близком будущем Украине придется пережить последний кризис государственности.
Об этом он рассказал в своем блоге.
В своих рассуждениях Михаил Чаплыга проводит аналогию между событиями в Украине и шарами Ньютона. «Все первородные грехи у нас дремали до тех пор, пока не стали признаком «святости». Жила была УССР, но в 1991 году слева шарик отвели и ударили по всем остальным, и до 2014 шёл импульс, а в 2014 отлетел крайний правый шарик», - рассказывает он.
По мнению политолога, как раз в 2022 году должно произойти воссоединение крайнего правого шарика со всеми другими благодаря удару. «Угадайте, что произойдет с левым шариком. Это я описывал как третий и последний кризис, а именно кризис государственности», - объясняет он.
Итак, заключает Михаил Чаплыга, скоро в Украине начнется последний кризис, а уже после него – благополучие. Тем не менее, отмечает он, на этот раз кое-что изменится: кризис начнется с Запада, а не с Востока.
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Как сообщала Politeka, Чаплыга рассмотрел вопрос о понятии «единого гражданства Украины».
Также Politeka писала о том, что Чаплыга рассказал, к чему приведет рост цены на газ в 2022 году.