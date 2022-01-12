Военный эксперт Александр Мусиенко высказал своё мнение по поводу законности введения в Казахстан войск Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Комментарий эксперта был дан в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24».

«Военные силы ОДКБ не предназначены для подавления протестов или защиты власти. Ни в уставе ОДКБ, ни в договоре о создании этой организации ничего подобного не говорится. Войска ОДКБ могут защищать чей-то суверенитет, помогать отражать нападение извне, охранять границы, бороться с терроризмом. Воинский контингент ОДКБ – около 30 тысяч человек, но есть ещё и миротворцы. На мой взгляд, миротворческие силы ОДКБ призваны легализовать военное присутствие РФ в других странах», - говорит Александр Мусиенко.

Он особо отмечает, что определение терроризма, против которого применяется военная сила, прописана в документах ОДКБ, и нынешние казахские повстанцы под него не подпадают.

«России нужна хоть какая-то легитимация своего вмешательства. Прежде всё было иначе: требовалось согласовать ввод российских войск как миротворческих сил. А сейчас всё это оформляется решением ОДКБ, причём оно принимается очень быстро», - подчёркивает Александр Мусиенко.

Как сообщает Politeka, ранее он пояснил, почему Россия объявляет вступление Украины в НАТО неприемлемым для себя.

Также Politeka сообщала, что Мусиенко рассказал, на какой основе находятся войска НАТО в балтийских государствах.