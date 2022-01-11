Об этом он рассказал в программе «Конституционная кухня» Геннадия Друзенко.

По мнению гостя программы, Конституцию Украины можно считать более или менее сбалансированной, а вот государственные интриги обычно происходят на другом уровне – это треугольник, углами которого являются президент, премьер-министр и парламент.

Как рассказывает Юрий Костенко, сначала независимая Украина была парламентским государством. «Правительство сидело, как зайчики, пока парламент принимал решение. Потом, когда пришел Кравчук – президентская. Президент был главой государства и главой правительства», - объясняет он. Далее, говорит политик, постоянно происходили балансировки: то парламентско-президентское государство, то президентско-парламентское.

В целом же, говорит он, Украина уже успела пройти все формы управления государством, но результата так и нет. «Почему? У нас нет большинства, объединенного государственной идеей», - объясняет гость программы.

Юрий Костенко отмечает, что до 2002 года Украина имела коммунистическое большинство, которое продолжало реализацию своих идей в уже независимом государстве, то есть о демократии речь не шла. Далее, рассказывает он, в 2002 году возникла «Наша Украина», по его мнению, либеральная часть политикума, из-за которой сейчас мы имеем олигократию.

В общем-то, объясняет гость программы, сегодня в Украине никто не борется за идеи. «Борьба за «советский союз». Генсекретарь был и главой государства, и главой правительства, и главой парламента, и главой суда. Царь-батюшка», - объясняет политик. Следовательно, констатирует Юрий Костенко, речь идет скорее о борьбе за должность царя, которую Конституция Украины вообще не предусматривает.

Как сообщала Politeka, Костенко объяснил, почему развертывание полномасштабной войны России против Украины – это маловероятный сценарий развития событий.

Также Politeka писала о том, что Костенко рассказал, с какими проблемами столкнется Украина из-за высоких цен на энергоносители.