"Вопрос первый - это безумная коррупция, на которую, к сожалению, не реагируют ни правоохранители, ни руководство компании. Вы знаете, что очень известный член правления - Сергей Лещенко - вновь должен возглавить направление борьбы с коррупцией? Но ведь ничего не изменилось за время его работы в УЗ - коррупция и в дальнейшем процветает. Уже вторую каденцию подряд он будет получать сумасшедшие средства, которые ему платим мы с вами. И второй вопрос - это отсутствие постоянного менеджмента, потому что 95% - это временные назначенцы. Поэтому ситуация в государственном концерне сегодня вопиющая", - рассказал Бондарев.

Депутат обратил внимание на то, что на сегодняшний день 9 из 19 тыс. км железнодорожных путей нуждаются в немедленном ремонте, однако средства на это не выделяются. При этом он напомнил, что тарифы на перевозку по железной дороге постоянно повышаются, и, на что руководство УЗ использует дополнительные средства, неизвестно.

"Сегодня тарифы повысили вдвое, впервые - летом, а сейчас с 1 января - вновь удорожание. На что используются эти средства? Мы покупаем какие-то вагоны, мы планируем списывать какие-то вагоны, но для того, чтобы иметь новые вагоны, чтобы они двинулись железной дорогой нужно иметь пути, нужно иметь локомотивы. А локомотивы у нас изношены на 95%", - пояснил Бондарев.

По его мнению, вывести компанию из кризисного состояния может только комплексная реформа, которая была принята еще два года назад, однако до сих пор не реализована.

"Два года назад Кабинет Министров Украины принял постановление о реформе УЗ, в котором говорилось, что нужно разделить пассажирские перевозки, грузовые перевозки и инфраструктуру на разные компании. Управление этими направлениями должно быть в руках профессионального менеджмента. К сожалению, этого не делается" , – сказал Бондарев.