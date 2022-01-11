Известный телевизионный ведущий Павел Костицын рассказал о том, когда, как и при каких условиях он выбрал для себя профессию, и какие обстоятельства повлияли на его выбор.

Слова телеведущего прозвучали в программе Нонны Мусалян «Неоинтервью».

«У меня никогда не было мысли о том, что я неправильно выбрал свою профессию. Я никогда не думал о том, чтобы свернуть с той дороги, которую я выбрал в 12 лет. Отойти в сторону и отдохнуть – это да, но так делает любой человек. Именно в 12 лет я попал в театр, а в 14 понял, что без сцены или телекамеры не представляю жизни. Меня невероятно захватила эта романтика, но при этом я очень рано снял розовые очки в отношении шоу-бизнеса. В 14 лет я уже переболел звёздной болезнью – я участвовал в таких проектах, которые провинциальному мальчику должны были казаться неосуществимой мечтой», - говорит Павел Костицын.

По его словам, именно тогда он понял, что его предназначение – это театр, кино и телевидение.

«Все мои успехи и провалы – это путь, который я с благодарностью принимаю. Никогда я не думал о том, что, может быть, сделал неправильный выбор, когда в 12 лет начал играть в театре «Золотой ключик», - подчёркивает Павел Костицын.

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