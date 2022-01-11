Эксперт по вопросам безопасности и обороны Игорь Козий поразмышлял над тем, какую цель преследует российский президент, ведя такую внешнюю политику, и насколько она уже достигнута.

Об этом он рассказал в программе Вадима Трюхана «Дипломатическая кухня».

По мнению гостя программы, в мигрантском кризисе ключевой фигурой был совсем не Лукашенко, а сам Путин, и план разрабатывал именно Кремль. Как он объясняет, все это было попыткой посеять хаос в безопасности Европы, а сама Беларусь – только средство. А целью всех этих действий Игорь Козий считает желание заставить коллективный Запад пойти на переговоры с РФ. К тому же, добавляет он, после этих событий Россия выдвинула Западу свой ультиматум.

Попутно эксперт отмечает, что все это совсем не ново в действиях Путина. «Это все то же стремление показать Западу «кузькину мать», изменились только некоторые частности», - рассуждает он. В то же время Игорь Козий указывает на то, что цель еще не достигнута, хотя и Запад все же вышел на переговоры с Москвой.

В частности, он говорит о западных институциях и НАТО, которые согласились на диалог, чтобы урезонить РФ, поскольку других средств нет. «Такой диалог нужен и Украине, чтобы понять, как вести себя с коллективным Западом, противостоя российской агрессии», - рассуждает Игорь Козий.

Как сообщала Politeka, Козий заявил, что угроза российского вторжения остается высокой и никто в Украине о ней не забывает.

Также Politeka писала о том, что Загородний выразил свое мнение по поводу того, чего добивается путинская Россия.