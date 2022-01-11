Астролог Альбина Пономаренко подумала над тем, что будет происходить в январе этого года с людьми в эмоциональном плане.

Об этом она рассказала в программе «Прогноз» с ведущей Любовью Завальнюк.

Как рассказывает гостя программы, этот новый год пришелся на ретроградную Венеру, а она отвечает за эмоциональное состояние, за чувства. «В начале года у людей происходит сумасшедшая эмоциональность, потому что год закончился и человек выдохнул после праздников», - объясняет она. То есть, констатирует Альбина Пономаренко, в период ретроградной Венеры люди испытывают очень обостренные чувства, поэтому нужно разобраться в себе: отношения себя уже изжили или люди действительно устали.

Итак, подытоживает астролог, в январе следует перезагрузиться, отдохнуть и найти в себе новые силы. «Поэтому январь создан для того, чтобы делать текущую работу, которая у вас есть», - подчеркивает она.

К тому же, как отмечает Альбина Пономаренко, сейчас на небе складывается несколько напряженных аспектов, они могут спровоцировать такие влияния. В частности, гостя программы рассказывает, что 9 января отвечающий за страсть Марс в оппозиции с черной Луной, а это слабая точка. «Но ми уже в резонансе с этим аспектом, и он склоняет к агрессии, особенно тех, у кого в натальной карте есть подобная квадратура с черной Луной», - объясняет астролог.

Поэтому, говорит он, человек просто испытывает агрессию, но угнетать ее не стоит, вместо этого с ней нужно работать, иначе она может привести к разрушению человека и отношениям. С другой стороны, рассуждает Альбина Пономаренко, агрессия на самом деле большая сила, которую следует трансформировать в творчество. «Так как черная Луна в гороскопе каждого является показателем негативной кармы из прошлых воплощений», - объясняет гостья программы.

Как сообщала Politeka, Пономаренко спрогнозировала, к каким событиям следует готовиться Украине в январе в сфере международных отношений.

Также Politeka писала о том, что Пономаренко рассказала, как и когда планировать в новом году.