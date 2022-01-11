Голландский социал-демократ Мохаммед Шахим, отвечающий за разработку законопроекта о механизме углеродного корректировки импорта (CBAM) в Европарламенте, предлагает более жесткий вариант внедрения механизма, чем ожидалось ранее, следует из драфта парламентского законопроекта.

Как пишет РБК-Украина, CBAM будет дополнением европейской системы торговли выбросами( EU ETS), но вместо квот вводятся специальные CBAM-сертификаты, которые будут покупать импортеры углеродоемкой продукции в ЕС. Цены сертификатов будут рассчитываться на основе средней аукционной цены квот в рамках EU ETS.

Шахим в интервью Agence Europe заявил, что члены комитета Европарламента по вопросам экологии, здравоохранения и продовольственной безопасности могут до 10 февраля внести свои поправки в текст. Евродепутат рассчитывает, что финальный вариант законопроекта будет вынесен на голосование в Комитете в мае 2022 года для того, чтобы голосование в сессионном зале состоялось уже в июне.

Напомним, по оценкам GMK Center, под действие CBAM может попасть треть украинского экспорта. Также введение этого механизма увеличит фискальную нагрузку на производителей электроэнергии на 42% от цены конечной продукции, на производителей карбамида – на 18%, чугуна и полуфабрикатов – на 15%.

CBAM – это платеж на импортируемую в ЕС продукцию, исходя из объемов CO2 в процессе ее производства. Запуск этого механизма предусмотрен Европейским зеленым соглашением (European Green Deal), представленным 11 декабря 2019 года. Еврокомиссия предлагает ввести CBAM не позднее 2023 года. По ее прогнозам, это позволит привлекать в бюджет ЕС от €5 млрд до €14 млрд.