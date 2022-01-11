Как известно, 29 декабря 1922 года делегации от Российской, Украинской, Белорусской и Закавказской социалистических республик подписали Договор о создании Союза Советских Социалистических Республик - СССР.

Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook. Далее приводим слова автора без комментариев.

30 декабря - документ утвержден Всесоюзным съездом Советов.

В 1923 году начался процесс создания Совета народных комиссаров (Правительства) и наркоматов (министерств). Первым председателем Совнаркома СССР стал Владимир Ленин.

В 2022 году-100-летие создания СССР. Поэтому путинская Россия активизирует проект создания обновленного СССР:2.

Полным ходом идет информационная кампания пропаганды фигуры Ленина, успехов и побед во времена СССР. Учитывая это и изменены акценты в позиционировании исторической и геополитической миссии Путина:

он теперь не продолжатель дела Петра l или Сталина , а именно - Ленина.

Поэтому возвращение в лоно Путинской России, как нового СССР, Беларуси - является важным шагом в реализации этого проекта. «Миротворческая миссия» в Казахстане также имеет целью, прежде всего, геополитические задачи защиты «Русского мира» на территории бывших советских республик.

Как ни парадоксально, но Ленинская социальная доминанта СССР "Пролетарии всех стран, соединяйтесь «заменена на путинскую - » русскоязычные всех стран, соединяйтесь«, а это определяет и соответствующую геополитическую доктрину действий:»где русский язык - там и Россия или СССР:2 и его национальные интересы".

На фоне этого нового путинского проекта в Украине, активизировали свою работу «ботофермы пропаганды счастливой жизни в СССР».

Но если вложение российских средств в пропаганду геополитического сценария Путина по втягиванию Украины в СССР:2 разумеющееся, то активность олигархических телеканалов и «лидеров мнений» в социальных сетях с поддержкой «великой советской культуры, лучшего кино и вкусного мороженого тех счастливых времен» не иначе, как позицией «ПОЛЕЗНЫХ ИДИОТОВ» назвать нельзя.

Помним, что борьба с пропагандой нового СССР: 2 от Путина - это не только дело государственных институтов, но это и дело каждого гражданина Украины.

Так что, не будь полезным идиотом-не помогай Путину создавать СССР:2!