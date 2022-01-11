Экономический эксперт Виктор Скаршевский рассказал, каким в этом году будет рост ВВП в экономике Украины и как это отразится на жизни простого народа.

Об этом он рассказал в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24».

Как отмечает гость программы, за 2021 год экономика Украины не достигла даже уровня 2019 года. Зато Польше и Венгрии, отмечает Виктор Скаршевский, уже удалось превысить уровень до кризиса на 2-3%. По его словам, те негативные тенденции экономики, которые государство имело в 2021 году, продолжатся и в следующем году. «И этот год будет сложнее, чем предыдущий», - подчеркивает эксперт.

При этом он ссылается на слова экспертов, одни из которых прогнозируют рост ВВП на 5%, другие – на 2%. «В любом случае рост ВВП на хлеб не намажешь – нужно смотреть на другие показатели», - убежден гость программы. В частности, он говорит о пенсиях и зарплатах, которые на самом деле мизерны, а значит, повышение на 5% ничего существенно не изменит.

Кроме того, отмечает Виктор Скаршевский, об украинском ВВП часто говорят вне контекста мировой экономики и показателей других государств. Он вспоминает общий кризис 2020 года, когда украинская экономика упала на 4%, а мировая – на 3%. «В 2021 году мировая экономика выросла на шесть процентов, а наша – на два, максимум на три», - подчеркивает гость программы.

Следовательно, заключает он, это отставание украинской экономики огромное и оно никак не сокращается. «И все прогнозы говорят, что мы и дальше будем отставать от остального мира», - констатирует эксперт.

Как сообщала Politeka, Скаршевский заявил, что с самого начала независимости Украины развитие её экономики определяется внешними факторами.

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