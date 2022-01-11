Политтехнолог Юрий Подорожний рассказал о признаках и критериях типологии политических систем и основных характеристиках их типов, описав ключевые особенности основных из них.

Об этом он рассказал в программе «Антишпора от Подорожнего».

«Политические системы типологизируются по нескольким признакам. Любая политическая система имеет свои признаки и свойства, формы и типы. Когда политическая система начала приобретать структурные черты, марксизм, опираясь на классовые приоритеты, вывели типологию из социально-экономических структур общества: рабовладельческая, феодальная, буржуазная и социалистическая системы», - рассказал Юрий Подорожний.

Эксперт отметил, что более современной является типология по критерию соответствия преобладающего типа политической культуры качеству политической системы, предложенная в конце 50-х годов ХХ века Габриелем Алмондом. Юрий Подорожний рассказал, что ученый выделяет 4 типа политических систем и объяснил основные особенности каждого из них.

«Англо-американский тип, характеризующийся преобладанием в политической культуре таких ценностей, как свобода личности, благосостояние, социальная безопасность, экономический либерализм, мировоззренческий индивидуализм и так далее. Характерными чертами этого типа является четкое распределение властей, наличие механизма сдержек и противовесов, высокая организованность, стабильность», - пояснил Юрий Подорожний.

Политтехнолог отметил также континентально-европейский тип, отличающийся фрагментарностью политической культуры, сосуществованием традиционных и новых культур. Другим типом политической системы Юрий Подорожний назвал доиндустриальный и частично индустриальный, которые тоже имеют политическую культуру смешанного типа, в них выше уровень насилия, нечеткое разделение властей, низший уровень интеллекта и рационализма в решениях и действиях, и тоталитарный, запрещающий политическую самодеятельность, все социальные коммуникации находятся под контролем государства-партии.

«Все типологии условны. На самом деле нет «чистого» типа политических систем, поскольку все они в первую очередь являются результатом сознательных усилий людей, живущих в определенное время и в определенном месте. К тому же, политическая система общества – своеобразное образование, особенности которого определяются историческими, экономическими, культурными и другими условиями», - отметил Юрий Подорожний.

Как сообщала Politeka, Юрий Подорожний рассказал, как следует рассматривать отношения между политикой и экономикой.

Также Politeka сообщала, что Юрий Подорожний рассказал, когда и зачем появилась политика.