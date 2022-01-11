Украинский политик, глава Украинской Народной Партии с декабря 1999 года, народный депутат Украины 2-го созыва Юрий Костенко объяснил, почему развертывание полномасштабной войны России против Украины – это маловероятный сценарий развития событий.

Об этом он рассказал в программе «Конституционная кухня» Геннадия Друзенко.

По мнению политика, Россия вряд ли пойдет на полномасштабную агрессию против Украины, этот сценарий он считает маловероятным. «Исходя из истории войн, могу сказать, что начинающие войну всегда были на экономическом подъеме. Россия на экономическом спаде», - подчеркивает Юрий Костенко.

Кроме этого фактора, добавляет он, идущий на войну обычно в ее процессе получает еще дополнительные ресурсы. Чтобы не быть голословным, гость программы приводит в пример Гитлера, которому нужно было больше энергетических ресурсов, поэтому он и начал с захвата европейских угольных регионов. Следовательно, констатирует он, у России и так будет слишком много проблем из-за начала полномасштабной агрессии по отношению к Украине, даже без помощи со стороны Запада.

Следовательно, констатирует Юрий Костенко, война принесет России массу военных, политических и экономических потерь. «То есть начинать войну с потерь и идти на это – нужно быть безумным. Хотя есть много оценок разных, что у Путина в голове. Но все знают, что Путин не бессребреник и что у него тоже много активов по миру», - рассуждает он. Поэтому, уверен политик, Путин не пойдет на войну.

Как сообщала Politeka, Костенко рассказал, с какими проблемами столкнется Украина из-за высоких цен на энергоносители.

Также Politeka писала о том, что Сергей Костенко рассказал о своем восприятии России.