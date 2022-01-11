Популярная артистка с выдающимися формами Анна Семенович привыкла показывать в инстаграм яркие кадры из отдыха и интриговать разными образами в модных купальниках.

Артистка разместила фото, на котором позировала на фоне солнечного побережья в сиреневом купальнике.

Что отличает это фото от обычных пляжных кадров? Безусловно, «женское достоинство» аппетитной экс-солистки группы «Блестящие», пишет hyser. Не секрет, что Анна Семенович покоряет публику не только оригинальными музыкальными композициями и видеоработами, но и роскошными формами. Этот пост в социальной сети Instagram – прекрасное тому доказательство.

Она пояснила, что период новогодних праздников для артистов - это пора плотных рабочих графиков и корпоративов. А потому отдых звезды устраивают себе уж после Нового Года. "Декабрь был очень плотным месяцем✊🏼 и мне хочется валяться на шезлонге с книгой в руках, потягивая вкусный коктейль, и ни о чем не думать!

Просто побыть в тишине, послушать себя и понять, куда я хочу пойти дальше 🙏🏼" -призналась звезда.

Также Анна Семенович отметила, что старается избегать шумных вечеринок и мероприятий, а предпочитает посвящать время себе в тишине и уединении.

В комментариях к публикации фолловеры не скупились на похвалу и комплименты в адрес исполнительницы. Более того, самые внимательные гости страницы заметили, что звезда поделилась не новым, а старым архивным фото. На что вокалистка ответила, что пока она не устроила себе каникулы и у нее нет свежих отпускных кадров.