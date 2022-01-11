Экономический эксперт Виктор Скаршевский предположил, что 2022 год окажется для украинской экономики более тяжёлым, чем 2021 год, и назвал причины такого ухудшения.

Своё суждение он высказал в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24».

«С самого начала независимости Украины развитие её экономики определяется внешними факторами. Внутренняя экономическая политика не направляла события, а следовала за ними. Основные экспортные товары Украины – это металл, руда и зерно. В те годы, когда мировые цены на них росли, наша экономика тоже росла, но всё-таки медленнее, чем мировая. Соответственно и при падении цен на эти товары украинская экономика падала быстрее, чем в среднем по миру. А в данном случае её ещё и добивает рост цен на газ. 2020 год был для Украины удачным: при общем падении мировой экономики наши экспортные товары подорожали, а газ подешевел. Но во второй половине 2021 года цены на газ и уголь начали резко расти», - рассказывает Виктор Скаршевский.

По его словам, эти тенденции будут продолжаться и в 2022 году.

«В этом году цены на энергоносители останутся высокими, а железная руда уже подешевела на мировом рынке в два раза, и есть прогнозы, что цены на неё будут падать дальше. Кроме того, в 2021 году у нас был рекордно высокий урожай. В этом году у нас такого урожая не будет – в том числе и потому, что из-за подорожания газа остановились химические предприятия, и некому производить удобрения», - прогнозирует Виктор Скаршевский.

Как сообщает Politeka, ранее он назвал нынешний отопительный сезон худшим за последние десять лет.

Также Politeka сообщала, что Скаршевский подвёл экономические итоги 2021 года для Украины.