Компания «Укрнафта», контролируемая олигархом Игорем Коломойским, добилась остановки приказа Министерства здравоохранения об обязательной вакцинации ее сотрудников от COVID-19.

Соответствующее решение Окружного админсуда Киева обнародовано 24 декабря 2021 в едином госреестре судебных решений, пишет РБК-Украина.

«Заявление об обеспечении административного иска удовлетворить. Остановить действие приказа МОЗ «Об утверждении Изменений к перечню профессий, производство и организаций, сотрудники которых подлежат обязательным профилактическим прививкам от 1 ноября 2021 года №2393» в обновлении ПАО «Укрнафта», - говорится в решении суда.

«Укрнафта» утверждает, что не является объектом государственной собственности и не может быть включена в перечень предприятий, которые имеют стратегическое значение для экономики и безопасности государства.

«Отстранение работников ПАО «Укрнафта» от работы будет иметь только негативные последствия для хозяйственной деятельности компании, поскольку это приведет к невозможности осуществлять добычу нефти и газа в запланированных объемах, переработку углеводородов в необходимых объемах, уменьшит продажу нефтепродуктов на автозаправочных и газозаправочных станциях компании», - обосновывает свою позицию «Укрнафта».