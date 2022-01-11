Эксперт по вопросам безопасности и обороны Игорь Козий высказал своё мнение по поводу того, насколько вероятно полномасштабное военное вторжение России в Украину.

Свой комментарий он дал в программе Вадима Трюхана «Дипломатическая кухня».

«Угроза российского вторжения остаётся высокой, и никто в Украине о ней не забывает. Но есть реалии – а они таковы, что, например, горючее во время морозов фактически начинает замерзать. Кроме того, Путину трудно будет найти людей, согласных идти воевать в Украину, ведь здесь убивают, и все знают об этом. Да, есть моменты, которые связаны с полномасштабным использованием артиллерийских систем и авиации со стороны России, но ведь в этой области и Украина не стоит на месте. Сейчас уже разговор идёт о размещении систем противовоздушной обороны. Уже рассматриваются различные варианты, различные места и возможности», - рассказывает Игорь Козий.

По его словам, Украина готова достойно встретить захватчиков.

«Путин может вторгнуться в Украину, но врасплох он её не застанет. Те российские войска, которые размещены в Крыму и в Приднестровье, не могут решить стратегическую задачу полномасштабной агрессии», - полагает Игорь Козий.

Как сообщает Politeka, ранее он подверг критике кадровую политику в Вооружённых силах Украины.

Также Politeka сообщала, что, по мнению Козия, главная задача России – не завоевать Украину, а втянуть её в свою зону влияния.