Эксперт по вопросам безопасности и обороны Игорь Козий высказал своё мнение по поводу того, насколько вероятно полномасштабное военное вторжение России в Украину.
Свой комментарий он дал в программе Вадима Трюхана «Дипломатическая кухня».
«Угроза российского вторжения остаётся высокой, и никто в Украине о ней не забывает. Но есть реалии – а они таковы, что, например, горючее во время морозов фактически начинает замерзать. Кроме того, Путину трудно будет найти людей, согласных идти воевать в Украину, ведь здесь убивают, и все знают об этом. Да, есть моменты, которые связаны с полномасштабным использованием артиллерийских систем и авиации со стороны России, но ведь в этой области и Украина не стоит на месте. Сейчас уже разговор идёт о размещении систем противовоздушной обороны. Уже рассматриваются различные варианты, различные места и возможности», - рассказывает Игорь Козий.
По его словам, Украина готова достойно встретить захватчиков.
«Путин может вторгнуться в Украину, но врасплох он её не застанет. Те российские войска, которые размещены в Крыму и в Приднестровье, не могут решить стратегическую задачу полномасштабной агрессии», - полагает Игорь Козий.
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Как сообщает Politeka, ранее он подверг критике кадровую политику в Вооружённых силах Украины.
Также Politeka сообщала, что, по мнению Козия, главная задача России – не завоевать Украину, а втянуть её в свою зону влияния.