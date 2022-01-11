Журналистка Виктория Панченко рассказала какого повышения пенсионных выплат ожидать украинцам в 2022 году и объяснила, что делать в случае нехватки трудового стажа для выхода на пенсию.

Об этом она рассказала на канале «Знай 24».

Виктория Панченко отметила, что с июля минимальные и максимальные пенсии повысятся из-за роста прожиточного минимума. Она объяснила, что минимальная пенсия увеличится до 2 027 грн, а максимальная – до 20 270 грн. Также, добавила журналистка, возрастут и пенсионные надбавки, привязанные к показателю прожиточного минимума.

«В октябре введут новые доплаты к пенсиям для пожилых. Программа дополнительных выплат расширится для пенсионеров 70-75 лет. Они будут получать по 300 грн доплаты в месяц. А при наличии 30-ти лет стажа для женщин и 35ти для мужчин минимальная пенсия для таких получателей не сможет быть менее 3 000 грн», - рассказала Виктория Панченко.

По ее словам, в декабре запланировано еще одно повышение минимальных и максимальных пенсий: минимальная пенсия увеличится уже до 2 093 грн, а максимальная – до 20 930 грн.Виктория Панченко отметила, что для неработающих пенсионеров в возрасте 60-70 лет при наличии достаточного стажа будет установлена минимальная пенсия в размере 2 500 грн. В случае, если будет стаж 20-30 лет у женщин и 25-35 лет у мужчин, добавила журналистка, выплата составит от 2 093 грн до 2 500 грн.

«Теперь, что касается тех украинцев, у которых не хватает трудового стажа. Ведь в следующем году изменятся требования к выходу на пенсию. А именно минимальная продолжительность страхового стажа для выхода на пенсию в 60 лет увеличится на 12 месяцев и будет составлять 29 лет. Стаж предлагают докупить», - говорит Виктория Панченко.

Журналистка рассказала, что украинцы, не имеющие 15-ти лет стажа, останутся без пенсионных выплат, они смогут рассчитывать только на социальную пенсию и только по достижении 65 лет. По ее словам, эта сумма будет ниже прожиточного минимума и сейчас составляет 1 854 грн.

«А теперь главный вопрос: станут ли пенсионеры богаче? Ответ очевиден. К сожалению, не станут. В июле минимальная пенсия должна вырасти всего на 93 гривны, а в декабре добавят еще 66 грн. Таким образом за целый год в два подхода Кабмин планирует повысить пенсию лишь на 159 грн – до 2 093 грн. Кроме того, надбавки будут съедены повышением тарифов», - заявила Виктория Панченко.

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