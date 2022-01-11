Астролог Альбина Пономаренко рассказала, в какие даты в 2022 году лучше всего заняться составлением серьезных планов и действовать решительно.

Об этом она рассказала в программе «Суть событий» на канале «Знай.ua».

По словам гости программы, ретроградный Меркурий – лучшее время для составления планов, проведения глубокого анализа и подготовки. «Меркурий – это планета деловая и интеллектуальная. Также планировать хорошо в период новолуния», - говорит она и добавляет, что после новолуния начинается рост Луны и, соответственно, аналогично возрастут и планы.

Далее Альбина Пономаренко называет конкретные даты, наиболее подходящие для планирования: это период с 14 января и до 4 февраля, а также особенно китайский Новый год, который приходится на 1 февраля. «Планы лучше всего выстраивать в виде пирамиды: в нижней части – материальные задачи, в верхней – духовные, а ещё выше – готовность выполнять свою миссию на земле», – объясняет астролог. Она отмечает, что в этом случае человек получает энергию и вступает в резонанс с началом нового цикла.

А оптимальное время для реализации планов, рассказывает Альбина Пономаренко, приходится на период с 5 февраля по 26 апреля, а также с 4 июня по 9 сентября и с 3 по 20 октября. В то же время, астролог напоминает и о 21 марта. «Не следует забывать про традиционный славянский Новый год, то есть весеннее равноденствие», - подчеркивает она. По словам гости программы, это волшебный день, в который стоит проснуться на рассвете, чтобы встретить Солнце и спланировать все на год вперед.

Как сообщала Politeka, Пономаренко рассказала о том, чем примечателен день осеннего равноденствия.

Также Politeka писала о том, что Пономаренко рассказала, может ли быть введен в Украине очередной локдаун до конца января.