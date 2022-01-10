Политолог Михаил Чаплыга рассмотрел вопрос о понятии «единого гражданства Украины» и о спорах, которые в последнее время возникли вокруг этого понятия.

Своё мнение он высказал в программе «Чаплыга без вопросов» .

«Статья 4 Конституции Украины гласит, что в Украине действует единое гражданство. А в пункте 1 второй статьи закона о гражданстве говорится, что соответствующее законодательство основывается в том числе и на принципе единого гражданства. Украинское гражданство исключает возможность гражданства территориальных единиц Украины – это тоже есть в законе. Решение Конституционного суда от 16 января 2003 года подтверждает, что в унитарном государстве, которым является Украина, может действовать только одна Конституция, одна система законодательства, одна государственная администрация, одна судебная власть и одно гражданство», - напоминает Михаил Чаплыга.

По его мнению, это положение не оставляет возможности для различных толкований и конфликтов.

«Конституционный суд Украины уже пояснил смысл единого гражданства страны. Дальше здесь спорить не о чем», - уверен Михаил Чаплыга.

Как сообщает Politeka , ранее он спрогнозировал последствия роста цены на газ в 2022 году.