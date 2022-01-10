Об этом заявил президент ОП "Укрметаллургпром" Александр Каленков, передает РБК-Украина.
«Ситуация чрезвычайная, она может привести к катастрофическим последствиям. Из 19 тыс. основных железнодорожных путей почти половина нуждается или в капитальном ремонте или в реконструкции», - сказал Каленков в эфире телеканала "Украина 24".
По его словам, эксперты оценивают необходимость инвестиций для приведения в порядок железнодорожной инфраструктуры в 50 млрд грн, в то же время в последние годы на эти цели УЗ инвестировала всего около 1 млрд грн в год, при этом даже эта сумма используется неэффективно.
«Дело в том, что последние годы, например, на реконструкцию железнодорожных путей должно приобретаться от 50 до 100 тыс. тонн рельсов, а приобретается всего лишь одна тысячная часть этого. Поэтому понятно, что если приобретается материала меньше, чем 1% от необходимого и это продолжается из года в год, то это приводит к катастрофическим последствиям», - объяснил Каленков.
Эксперт подчеркнул: уже сейчас многие аварийные ситуации, возникающие на железной дороге, связаны с плохим состоянием полотна, и, если ситуация кардинально не изменится, уже в нынешнем году стоит ожидать увеличения числа аварий.
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«Нужно понимать, что если меры в УЗ не будут осуществлены в ближайшие месяцы, то в этом году мы, к сожалению, можем столкнуться не просто с задержкой поездов, а реально с вопросами аварий, аварий, которые могут привести к катастрофическим последствиям», - подытожил Каленков.
Ранее гендиректор Федерации работодателей и транспорта Украины Владимир Гусак сообщал, что ситуация с перевозками железной дорогой значительно ухудшилась – оборачиваемость вагонов выросла на четверть и отправители сталкиваются с дефицитом вагонов.
В свою очередь экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что «Укрзализныце» нужно в первую очередь модернизировать железнодорожную инфраструктуру и повысить качество перевозок, а потом заниматься обновлением подвижного состава.