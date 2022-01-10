Зарубежные партнеры воспринимают Украину прежде всего как возможность для себя, потому что здоровый протекционизм присутствует в любом государстве.

Об этом бывший замминистра образования и науки Украины Игорь Гарбарук рассказал в программе Сергея Дойко «Личность» .

«Они отстаивают свои интересы. Чтобы иностранные инвесторы перестали бояться вкладывать в Украину, вначале должно быть настроено сотрудничество с внутренним инвестором. Мы же понимаем, что под подушкой у украинцев лежит добрый миллиард долларов. Десять, одиннадцать, двенадцать и больше миллиардов ежегодно приходит в виде переводов от наших трудовых мигрантов. В основном эти деньги или проедаются, или под подушку: детям на учебу», - говорит он.

Надо делать все, чтобы все деньги, которые есть в теневом секторе, органично и постепенно переводить в белый сектор, рассуждает Гарбарук. Когда внешние инвесторы увидят заинтересованность внутреннего инвестора, тогда они придут на украинский рынок.

Но это также и вопрос доверия общества к своему государству.

«Я помню до копейки, сколько налогов уплатил за прошедший год. Пусть люди, которые часто говорят о том, что чиновники живут за деньги налогоплательщиков, скажут: а сколько налогов уплатили они? Нельзя говорить, что государство в чем-то виновато, а мы тут все белые и пушистые. Святых людей нет. Поэтому мы должны с уважением относиться общество к государству, а государство к обществу», - заключает он.

Как сообщала Politeka, СМИ объяснили, как на преступных схемах у государства украли 300 миллионов долларов.