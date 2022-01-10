Журналистка Виктория Панченко поразмыслила над тем, к чему готовиться Украине в 2022 году в плане социального обеспечения и экономики, а также высказалась относительно мизерного повышения пенсий и минимальной заработной платы.

Об этом она рассказала на канале «Знай 24».

Как рассказывает Виктория Панченко, согласно показателям в 2022 году Украина – и дальше беднейшая европейская страна. В частности, она напоминает о прожиточном минимуме, который с 1 января будет составлять 2 393 грн, с 1 июля его сумма возрастет до 2508 грн, а с 1 декабря – до 2 589 грн. Минимальная же зарплата, добавляет журналистка, увеличится с 1 октября только на 200 грн и составит 6 700 гривен, что она считает скорее насмешкой. «Минимальная пенсия будет увеличена только с 1 июля 2022 года – до 2 027 грн; и с 1 декабря – до 2 093 гривен. И никто во власти не рассказал, как реально прожить на эти деньги», - говорит Виктория Панченко.

Она считает, что государство самоустраняется от выполнения социально значимых функций, ссылаясь на нехватку бюджетных средств. «Государственный долг есть и долги нужно будет отдавать. Снова будут брать кредиты», - предупреждает журналистка. При этом она отмечает, что согласно экспертной оценке на уровне среднего класса Европы в Украине живет не более 3% граждан, что чрезвычайно мало, а предел бедности пересекло около 60% всего населения.

В то же время Виктория Панченко отмечает, что в мировой экономике сейчас запущен инфляционный виток и он достаточно мощный, поэтому Украине стоит готовиться, ведь по ней с таким правительством это ударит вдвое больше. По ее словам, если украинские власти смогут решить сегодняшние проблемы уже в этом году и профинансируют расходы, то расплачиваться придется уже в 2023-2024 годах, а на этот период как раз придутся политические кампании.

Как сообщала Politeka, Панченко рассказала о главных пугающих проблемах украинской экономики.

Также Politeka писала о том, что Панченко прокомментировала неудачные экономические инициативы в прошлом году.



