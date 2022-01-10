Юрий Костенко, украинский политик, глава Украинской Народной Партии с декабря 1999 года, народный депутат Украины 2-го созыва назвал основные трудности, которые ожидают экономику Украины в следующем году.

Об этом он рассказал в программе «Конституционная кухня» Геннадия Друзенко.

«У меня не такие радужные оценки наших перспектив будущего года. Украинские власти 30 лет пытались обмануть экономику, как Советский Союз. Это довело СССР до распада», - говорит Юрий Костенко.

Политик пояснил, что цены на энергоносители – это база для всех дальнейших ценообразований, а в Советском союзе она составляла 7% мирового уровня, где отработана более-менее координированная ценовая политика на энергоносители. По его словам, именно потому, что эта экономическая система базировалась на таком абсурде, Советский Союз экономически развалился.

«Теперь Украина. 30 лет мы стараемся через разные махинации сдерживать рост энергоносителей. Мы открылись миру, мировая торговая организация – мы являемся членом, ассоциация с ЕС – то есть экономически мы открыты, и у нас не может быть цена другая для гражданина, чем цена для иностранца на те же коммунальные услуги», - отметил Юрий Костенко.

Он пояснил, что в Украине ведется политика сдерживания цен вместо введения того, что сделали, например, поляки и страны Балтии – дотационная политика для тех, кто не способен платить высокие цены. Вторым аспектом политик отметил высокие уровни и темпы развития малого и среднего предпринимательства.

«На этом, к большому сожалению, в этом году заканчиваются все махинации. То, что выросли цены на газ до космического уровня – они немного упадут в следующем году, но все равно украинская экономика этого не выдержит», - считает Юрий Костенко.

По его словам, предприниматели с декабря получили платежки, в которых цена оказалась в 5-6 раз больше, чем раньше. После этого, отметил политик, сразу увидели отклик украинского предпринимательства: все тепличные хозяйства стали в одночасье убыточными. Таким образом, говорит Юрий Костенко, фактически вся экономика останавливается, поскольку на малом бизнесе держалась вся низменная экономика, которая давала рабочие места, отчисления в бюджет и так далее.

«Поэтому у меня как у человека, который более 10 лет очень профессионально занимался энергетической политикой в Украине, по этому поводу очень печальные ожидания в следующем году», - подытожил Юрий Костенко.

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